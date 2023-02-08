Выгоду для США от втягивания НАТО в конфликт на Украине объяснили

Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине ради получения прибыли от продажи оружия

США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, объясняет обозреватель Тунджа Бенгин в своей статье для турецкой газеты Milliyet.

«США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США», — заявил автор материала. Он пояснил, что Вашингтону это выгодно в контексте рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия.

Бенгин считает, что США видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую экономическим интересам Вашингтонам. В этом смысле НАТО также можно назвать «банкнотной типографией США», пишет он.

«Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего», — добавил он, отметив, что с начала конфликта на Украине «США бьют рекорды по продажам оружия».

Бенгин предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в «стадию глобальной войны подобно Второй мировой». «Вашингтон может предоставить определенную сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад», — считает обозреватель, высказав мысль о том, что разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО поставками вооружений Украине сильно истощили собственные арсеналы. По его словам, если все обещанное президенту Украины Владимиру Зеленскому оружие будет поставлено, то боеспособность Североатлантического альянса и США окажется на нуле.

