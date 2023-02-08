В Германии назвали причину удивительной экономической мощи России

Welt: Запад не смог разрушить экономику России из-за грамотных действий руководства страны

В Германии сочли, что западные санкции, которые должны были сильно ударить по экономике России, не принесли ожидаемого результата из-за богатой ресурсной базы и грамотных действий руководства страны. Такую причину экономической мощи России в статье для немецкого издания Welt назвал обозреватель Эдвард Штайнер.

«С начала спецоперации Москва отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства смогла добиться укрепления рубля», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, причина удивительной экономической мощи России заключается в богатой ресурсной базе, позволившей увеличить экспорт ресурсов. Также экономической устойчивости поспособствовала грамотная реакция Центрального банка на ограничения, отметил он.

Обозреватель также обратил внимание, что несмотря на угрозы США и европейский стран, многие государства продолжили сотрудничество с РФ. «Китай, Турция, Индия продолжают сотрудничать с Москвой, и оно открыло им большие возможности», — подчеркнул он.

В октябре 2022 года обозреватель Филип Пилкингтон в своей статье для New York Post заявил об обратном эффекте антироссийских санкций. По его словам, введенные США и Евросоюзом ограничения ослабили Запад и укрепили рубль.