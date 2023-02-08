В США указали на «отвратительный» факт во время выступления Байдена

Актер Уильямс: политики с флагами Украины на выступлении Байдена вызывают отвращение

Американский актер Терренс Уильямс указал на вызывающий отвращение факт во время выступления президента США Джо Байдена перед конгрессом. Об этом он написал в Twitter.

«Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских во время ежегодного обращения к конгрессу», — возмутился он.

По его словам, становится неясно, чьи на самом деле интересы представляют американские политики.

В ходе выступления Байден заявил, что между американскими политическими силами нет разногласий по поддержке Украины, они сохраняют единство в этом вопросе. «Америка объединена в поддержке вашей страны», — обратился американский лидер к присутствовавшей в качестве почетного гостя послу Украины Оксане Маркаровой.