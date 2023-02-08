В российском городе пенсионерка упала в яму с кипятком и погибла

В Нефтеюганске пенсионерка упала в яму с кипятком и погибла

В Нефтеюганске (Ханты-Манскийский автономный округ) пожилая женщина погибла из-за последствий коммунальной аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета региона.

Инцидент в российском городе произошел 11 января 2023 года на улице Строителей. Из-за сильных морозов, достигавших более 40 градусов Цельсия, произошел прорыв теплотрассы. В результате на пешеходной дороге образовалась яма, заполненная кипятком. Примерно в восемь утра того же дня проходившая по тому же тротуару 79-летняя женщина упала в нее. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где через несколько дней она умерла от полученных ожогов.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»). В данный момент правоохранительные органы проводят следственные проверки с целью выяснить все обстоятельства инцидента и наказать виновных.

В январе стало известно, что в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть при выполнении аварийных работ в подвале жилого дома. Когда мужчины спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница.