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11:11, 8 февраля 2023Россия

Российского депутата заподозрили в избиении дрифтеров на автозаправке

Депутата из новосибирского поселка Колывань заподозрили в избиении дрифтеров на заправке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Андронов / URA.RU / TASS

Депутата Сергея Заболотского из поселка Колывань Новосибирской области заподозрили в избиении дрифтеров на автозаправке. Об этом пишет региональный портал NGS.RU.

В пресс-службе главка МВД по российскому региону пояснили, что в конце января в полицию поступило сообщение из местной больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое избитых молодых людей.

Они утверждали, что на легковом авто осуществляли дрифт на территории автозаправочной станции, когда к ним с замечаниями подъехал мужчина. Он пнул машину и набросился с кулаками на 22-летнего водителя и его 23-летнего пассажира. В нападавшем узнали новосибирского депутата.

Позже супруга Заболотского позвонила в дежурную часть и заявила, что ее едва не задавили. «Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции факт наезда на пешехода не подтвердился. В свою очередь на месте находился один из молодых людей — участник конфликта на автозаправке», — отметили в пресс-службе МВД.

42-летний депутат также обратился в полицию. Он пожаловался на то, что один из молодых людей сбил его на авто.

На данный момент все участники конфликта получили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести полученных травм, по их результатам может быть возбуждено одно или несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что омский депутат Кирилл Малюга избил односельчанина за упрек в защиту инвалида и получил штраф.

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Анна Щербакова
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