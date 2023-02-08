Пожар на нефтезаводе под Ростовом сняли на видео

В сети появились кадры пожара на нефтезаводе в Ростовской области

В сети появились кадры с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области. Их публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как пожарные тушат возгорание, валит серый дым. Рядом с местом происшествия находится пожарная машина.

Как уточнили в управлении МЧС по российскому региону, возгорание уже удалось локализовать, его площадь, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.

Пожар произошел на ростовском заводе в среду, 8 февраля. Информации о причине случившегося пока нет.

Днем ранее, 7 февраля, загорелся нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Предварительной причиной случившегося названа разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин. Никто не пострадал.