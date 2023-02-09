69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:42, 9 февраля 202369-я параллель

Последствия сносившего крыши бурана в российском городе сняли на видео

В Воркуте сняли на видео последствия сносившего крыши бурана

Очевидцы сняли на видео последствия бурана в Воркуте. Кадры из пережившего ураганный ветер со снегом российского города публикует Telegram-канал Mash.

На публикуемых кадрах видно, что уровень снега на дорогах поднялся так высоко, что достигает светофоров, а видимость в городе почти нулевая. Очевидцы также сняли подъезд дома, заметенный снегом.

Mash отмечает, что буран был столь сильным, что сносил крыши домов. Сообщается, что порывы ветра при буране достигали 30 метров в секунду. Сейчас городские власти занялись расчисткой улиц и восстановлением инфраструктуры.

Ранее жителей Якутии предупредили о 50-градусных морозах.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия
Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов
В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей
Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве
В России решили возобновить выпуск советских «Уралов»
Дроны-камикадзе РУД-250 испытают в зоне СВО
Россияне начали замерзать на пляжах Египта
Политики новой волны рассказали о важности обратной связи во время спецоперации
Глава Минобороны Британии опроверг поставки Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.