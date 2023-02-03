Жителей российского региона предупредили о 50-градусных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Якутию вернутся 50-градусные морозы

Жителей Республики Саха (Якутия) предупредили о возвращении 50-градусных морозов. Соответствующий прогноз погоды дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

По данным Вильфанда, такая погода ожидается в упомянутом российском регионе уже на следующей неделе.

«С 5 по 8 февраля отклонение от [температурной] нормы прогнозируется на минус 9-10 градусов, это значит, что минимальная температура будет

минус 50-51 градус», — заявил Вильфанд агентству.

Столь же низкие температуры держались в Якутии и других северных регионах России в середине января. Видеографу Майку Михайлюку удалось снять заснеженный Якутск при температуре минус 50 и передать ощущение царящего в городе холода.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что арктический воздух вернется и в европейскую часть России, это произойдет 7 февраля.