69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:02, 3 февраля 202369-я параллель

Жителей российского региона предупредили о 50-градусных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Якутию вернутся 50-градусные морозы

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Жителей Республики Саха (Якутия) предупредили о возвращении 50-градусных морозов. Соответствующий прогноз погоды дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

По данным Вильфанда, такая погода ожидается в упомянутом российском регионе уже на следующей неделе.

«С 5 по 8 февраля отклонение от [температурной] нормы прогнозируется на минус 9-10 градусов, это значит, что минимальная температура будет
минус 50-51 градус», — заявил Вильфанд агентству.

Столь же низкие температуры держались в Якутии и других северных регионах России в середине января. Видеографу Майку Михайлюку удалось снять заснеженный Якутск при температуре минус 50 и передать ощущение царящего в городе холода.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что арктический воздух вернется и в европейскую часть России, это произойдет 7 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
Экс-возлюбленная Тимати рассказала о встрече с сыном после долгой разлуки
Желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике
В смартфонах Samsung не оказалось спутниковой связи
Россиянам назвали способы дать отпор при эмоциональном давлении
Неадекватный россиянин отказывался ехать в психбольницу и напал на полицейского
Жителей российского региона предупредили о 50-градусных морозах
Европа продолжит пускать к себе украинские товары без пошлин
Историк моды Александр Васильев рассказал о своей встрече с Пако Рабаном
Уничтожение опорного пункта ВСУ «Корнетом» показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.