Женщина рассказала об увиденном во время клинической смерти

The Sun: пережившая 27-минутную клиническую смерть женщина рассказала о встрече с богом

Жительница Великобритании Тина Хайнс пережила клиническую смерть. Историю об увиденном ею в это время рассказало издание The Sun.

В феврале 2018 года Тина Хайнс упала возле дома, и у нее произошла остановка сердца. Муж Брайан, видя, что супруга не подает признаков жизни, приступил к сердечно-легочной реанимации. Дважды ему удавалось оживить ее. Однако по дороге в больницу сердце женщины останавливалось еще несколько раз. После шестой попытки реанимации с использованием дефибриллятора сердце пациентки стало биться стабильно. В общей сложности ее клиническая смерть длилась 27 минут.

Очнувшись после искусственной комы, Хайнс призналась, что совсем не испугалась, а скорее удивилась увиденному во время отключки. Она рассказала, что якобы встретилась с богом.

Я испытала невероятный покой и умиротворение. Иисус стоял там с широко распростертыми объятиями, а прямо за ним было невероятное сияние Тина Хайнс женщина, пережившая клиническую смерть

Врачи предупредили Брайана, что у пациентки могут быть черепно-мозговые травмы. Однако всего через день ее жизненные показатели пришли в норму.

Издание также вспомнило историю другой женщины, пережившей 14-минутную клиническую смерть. В 2001 году Линда Крамер время остановки сердца почувствовала, как попала в рай. По ее ощущениям, она провела на небесах пять лет. Женщина вспоминала, что видела горный хребет, который был в 30 тысяч раз выше Эвереста.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

Ранее стала известна история мужчины, который из-за врачебной ошибки лишился части пениса. Врачи приняли рак за молочницу и время для эффективного лечения было упущено.