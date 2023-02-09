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14:05, 9 февраля 2023Экономика

Россияне бросились скупать товары для домашних тренировок

Спрос на товары для домашних тренировок вырос на 257% перед летним сезоном

Фото: unsplash

Спрос на домашние тренажеры и снаряжение в России вырос на 257 процентов по сравнению с январем 2022 года, подсчитали аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру». Сильнее всего перед началом пляжного сезона стали популярны товары для фитнеса, йоги и тренажеры, сообщают «Известия».

Чаще всего россияне покупали товары для занятия фитнесом (+257 процентов), йогой (+140 процентов), зимними видами спорта (+111 процентов). А велотренажеры или беговые дорожки для дома стали приобретать на 213 процентов чаще. Среди жителей Москвы самыми востребованными стали обувь и палки для скандинавской ходьбы, коврики и гамаки для йоги, гири и гантели, лыжи, сноуборды и ватрушки. В Санкт-Петербурге наоборот, предпочли велотренажеры, фигурные коньки, ледянки и ватрушки. За Уралом оказались популярны йога и пилатес, а также эллиптические тренажеры, турники и термопояса для похудения.

Популярность спорттоваров растет давно: за первую половину 2022 россияне купили на маркетплейсах почти в три раза больше спортивных товаров, чем в аналогичный период 2021 года. В интернет-магазинах скупали спортивную одежду, товары для отдыха и туризма и тренажеры. Это происходило на фоне ухода иностранных производителей из России.

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Платон Щукин
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