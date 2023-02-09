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20:33, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о состоянии Николая Дроздова после выписки из больницы

Жена Николая Дроздова рассказала, что после выписки он делает восстановительную гимнастику
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов после выписки из больницы делает специальные упражнения, чтобы быстрее восстановиться от последствий полученной травмы. О состоянии Дроздова после возвращения домой стало известно KP.RU из разговора с женой профессора Татьяной Дроздовой.

«Все в порядке у нас. Николай Николаевич под наблюдением врачей», — рассказала она и добавила, что дома Дроздов продолжил делать специальные упражнения и дыхательную гимнастику в трех положениях для скорейшей реабилитации. Для контроля восстановления телеведущий будет посещать докторов в поликлинике.

Также супруга профессора поделилась дальнейшими планами по его реабилитации в санатории. «Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали», — поделилась она. По ее словам, в санатории есть все необходимое, чтобы восстановить здоровье, в том числе тренажеры, программы реабилитации и бассейн.

7 февраля сообщалось, что Дроздова после трех недель лечения выписали из больницы. По словам телеведущего, за это время у него срослись все трещины и переломы. О госпитализации профессора с переломом ребер стало известно в конце января.

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Денис Савосин
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