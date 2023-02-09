Назван срок забывания бывшей любви после расставания

Психолог Линда Блэр предупредила, что требуется год, чтобы забыть бывшую любовь

На то, чтобы забыть бывшую любовь и вообще расстаться с прошлым, требуется год. Такой срок изданию Refinery29 назвала клинический психолог Линда Блэр.

Блэр предупредила, что при расставании решающую роль играет время. И у каждого этот срок свой. «Нужно подождать, пока у вас перестанут возникать сильные эмоции при воспоминании о бывшем. Когда вы можете без чувств говорить о былом, значит, вы расстались с прошлым», — уверяет психолог.

Сколько времени может понадобиться на забывание, зависит от множества факторов. Важную роль играет то, первые это отношения или нет, насколько серьезными и крепкими они были, жили люди вместе или порознь, имеют ли общих друзей, какие общие интересы и привычки были, пересекаются ли после расставания, перечислила Блэр.

Все зависит от интенсивности отношений и разрыва. Это похоже на горе, и обычно для преодоления большинства потерь требуется год Линда Блэр клинический психолог

Клинический психолог предупредила, что вторым важным условием для расставания с прошлым является саморефлексия. В этот период человеку как никогда требуется поддержка, отметила она. «Вы должны поговорить с тем, кому вы доверяете, и спросить: "Чему я научился из этого?" и "Какова была моя роль в том, что пошло не так?" Потому что, если вы этого не сделаете, вы просто повторите те же ошибки», — объясняет Блэр.

Однако для некоторых проработка стадий расставания может показаться более сложной, добавила психолог. По ее словам, если человек импульсивный экстраверт, то скорее всего он будет быстро искать новые отношения, прежде чем полностью исцелится, прокомментировала Блэр.

Если же человек испытывает смущение и стыд после разрыва отношений, он может почувствовать, будто застрял на пути к исцелению, рассказала консультант по отношениям Дженнифер Уорвик. Она отметила, что таким людям добраться до исцеления поможет разговорная терапия с психологом.

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