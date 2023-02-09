Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:31, 9 февраля 2023Забота о себе

Назван срок забывания бывшей любви после расставания

Психолог Линда Блэр предупредила, что требуется год, чтобы забыть бывшую любовь

Фото: Александра Сапожникова / Unsplash

На то, чтобы забыть бывшую любовь и вообще расстаться с прошлым, требуется год. Такой срок изданию Refinery29 назвала клинический психолог Линда Блэр.

Блэр предупредила, что при расставании решающую роль играет время. И у каждого этот срок свой. «Нужно подождать, пока у вас перестанут возникать сильные эмоции при воспоминании о бывшем. Когда вы можете без чувств говорить о былом, значит, вы расстались с прошлым», — уверяет психолог.

Сколько времени может понадобиться на забывание, зависит от множества факторов. Важную роль играет то, первые это отношения или нет, насколько серьезными и крепкими они были, жили люди вместе или порознь, имеют ли общих друзей, какие общие интересы и привычки были, пересекаются ли после расставания, перечислила Блэр.

Все зависит от интенсивности отношений и разрыва. Это похоже на горе, и обычно для преодоления большинства потерь требуется год

Линда Блэрклинический психолог

Клинический психолог предупредила, что вторым важным условием для расставания с прошлым является саморефлексия. В этот период человеку как никогда требуется поддержка, отметила она. «Вы должны поговорить с тем, кому вы доверяете, и спросить: "Чему я научился из этого?" и "Какова была моя роль в том, что пошло не так?" Потому что, если вы этого не сделаете, вы просто повторите те же ошибки», — объясняет Блэр.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Однако для некоторых проработка стадий расставания может показаться более сложной, добавила психолог. По ее словам, если человек импульсивный экстраверт, то скорее всего он будет быстро искать новые отношения, прежде чем полностью исцелится, прокомментировала Блэр.

Если же человек испытывает смущение и стыд после разрыва отношений, он может почувствовать, будто застрял на пути к исцелению, рассказала консультант по отношениям Дженнифер Уорвик. Она отметила, что таким людям добраться до исцеления поможет разговорная терапия с психологом.

Ранее психолог Антон Поляков предупредил о болезнях, возникающих от одиночества. Он пояснил, что одиночество приводит к расстройству пищевого поведения и паническим атакам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о произошедшей на борту №1 нештатной ситуации
Уразов объяснил свои слова о «других, лучших странах» после замечания Путина
В Киеве переименовали проспект и площадь Победы
Рыбак выловил из пруда щуку-мутанта
Пентагон заявил об оценке собранных китайским аэростатом данных
Актриса Алферова улетела из России
МИД упрекнул Запад в давлении на африканские страны
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч
Назван срок забывания бывшей любви после расставания
Олимпийской чемпион одной фразой оценил бойкот ЧМ по боксу США из-за россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.