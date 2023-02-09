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10:19, 9 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили гаубицу Украины «Гвоздика» под Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские военные с помощью артиллерии уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Вчера днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ударник уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом», — заявил он. По его словам, трое бойцов украинской армии погибли, а двое были ранены.

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Кристина Есикова
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