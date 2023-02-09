Выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

«112»: число погибших при взрыве газа в жилом доме Новосибирска выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме Новосибирска выросло до четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, еще девять человек пострадали. Спасатели под завалами нашли мужчину около 50 лет и женщину около 30 лет.

Личности всех жертв сейчас устанавливаются. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в разговоре с «Интерфаксом» подтвердил гибель четырех человек при взрыве газа в жилой пятиэтажке.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников до этого рассказал, что основной версией ЧП в жилой пятиэтажке в является нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По сведениям Telegram-канала Mash Siberia, спасатели извлекли из-под обломков тела пятого погибшего.

О происшествии в Новосибирске стало известно утром в четверг, 9 февраля. В жилой пятиэтажке частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Кроме того, начался пожар.

К месту происшествия вылетел глава МЧС России Александр Куренков.