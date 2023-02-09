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19:44, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Гоблин рассказал о замеченных им в западных странах специфических вещах

Пучков: людям на Западе нет дела до социальной борьбы из-за дешевой еды и развлечений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал о специфических особенностях западных стран, замеченных им во время путешествий. Впечатлениями от поездок он поделился в проекте «Война и мир» на радио KP.RU.

«Вся моя езда по западным странам, все эти Британии, Германии, Франции, США, лично мне там видны были очень сильно вещи специфические», — заявил Пучков. Первой такой особенностью он назвал «страшно дешевую» еду. Помимо того, по словам блогера, в этих странах недорогая одежда.

«Ты сытый и весь такой красивый сидишь. А теперь мы будем развлекаться. Ну и что, что ты живешь в комнате в семь квадратных метров втроем? Это уже вторично. Вот мы красивые, сытые, ходим, развлекаемся», — добавил Гоблин. Он также счел, что в подобных условиях людям в западных странах нет дела «ни до какой социальной борьбы».

Ранее Гоблин, высказываясь о своих путешествиях за рубеж, подчеркнул, что люди в США и Европе «живут сильно скромнее местами», чем россияне. Блогер отметил, что соотечественники при этом зачастую составляют представление о жизни в странах Запада по фильмам, в которых показывают «витрину», а не реальное положение дел.

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Олег Давыдов
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