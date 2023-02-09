Россияне начали замерзать на пляжах Египта

TourDom: россияне пожаловались на резкое похолодание на курортах Египта

Российские туристы начали мерзнуть на египетских пляжах из-за резкого похолодания. На публикации путешественников в социальных сетях обратило внимание издание TourDom.

По словам отдыхающих, в Хургаде ночью температура воздуха опускается до 12 градусов, хотя ощущается холоднее. В Шарм-эль-Шейхе воздух прогревается до 20 градусов и выше, а в Сиане в некоторых районах ночью температура достигает двух градусов. Небо на курортах Египта затянуто серыми тучами.

Туристы из России жалуются, что вынуждены лежать на пляже под полотенцами и халатами, чтобы не замерзнуть и укрываться от сильного ветра. «Как минимум теплый спортивный костюм нужен с капюшоном. Мы даже плед купили, на пляже загорать... Как бы смешно ни звучало, но это так», — приводит издание слова одного из отдыхающих.

В египетском Гидрометеорологическом управлении отметили, что для февраля погода на курортах популярной пляжной страны отличается от привычной. Кроме того, из-за сильного ветра ощущение холода может усиливаться.

В январе сообщалось, что российские туроператоры начали продавать путевки в Египет после Нового года со скидками до 45 процентов. По информации Coral Travel, в отелях популярной пляжной страны в настоящее время наступило ежегодное снижение цен.