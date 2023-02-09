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14:36, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве зафиксировали многократное превышение уровня загрязнения воздуха

IQAir: в Киеве зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве зафиксировано многократное превышение нормы загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные компании IQAir.

Отмечается, что в рейтинге городов мира с наиболее грязным воздухом Киев занял 11-е место. Согласно данным мониторинговых сервисов, уровень загрязненности воздуха украинской столицы мелкодисперсными частицами превышает норму в 11 раз. Основным источником загрязнения при этом оказались двигатели внутреннего сгорания.

О высокой концентрации вредных частиц в воздухе Киева сообщалось еще в ноябре. Тогда ее допустимая норма была превышена почти в восемь раз.

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Георгий Нестеров
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