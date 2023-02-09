В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение

В центральной части Турции 9 февраля зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8

Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции утром в четверг, 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 7:18 (10:18 по московскому времени) в 44 километрах от города Кахраманмараш, который находится на юго-востоке страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

8 февраля в 5:52 (8:52 мск) сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от эпицентра предыдущего сейсмологического события, которое привело к сокрушительному землетрясению в районе Кахраманмараша.