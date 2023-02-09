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22:03, 9 февраля 2023Россия

Уразов объяснил свои слова о «других, лучших странах» после замечания Путина

Гендиректор «WorldSkills Россия» Уразов назвал оговоркой фразу о «других, лучших странах»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Генеральный директор «Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills РоссияРоберт Уразов прокомментировал свои слова о «других, лучших странах», заявив, что оговорился. Его слова приводит «Газета.ру».

Он пояснил, что его фраза не ставила под сомнения успехи России. По словам Уразова, доказательством того, что «Россия самая лучшая в мире», служат результаты сборной страны по WorldSkills. «Поэтому единственное, что касается этой оговорки, темп речи предполагает, что иногда люди могут оговориться, но не более того. Я абсолютно считаю искренне, что наша страна лучшая», — сказал он, пообещав внимательнее следить за своей речью.

Уразов выступал с докладом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, проходившем при участии президента России Владимира Путина. Во время своей речи он сказал про «другие страны, лучшие в мире», на что обратил внимание российский лидер, сделав ему замечание. «Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто», — прокомментировал слова Уразова Путин.

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Варвара Кузьмина
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