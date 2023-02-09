Названы способы меньше страдать из-за смены погоды

Врач Гаврилова: чтобы справиться с метеозависимостью, нужно пить воду и глубоко дышать

Справиться с метеозависимостью можно, если немного скорректировать свое поведение в дни перемены погоды, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Способы престать страдать от скачков давления она назвала в беседе с «Ридусом».

К основным симптомам метеозависимости у здоровых людей она отнесла головные боли, слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, апатию. Чтобы легче переносить такие периоды, продолжила врач, нужно не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды.

Если при смене погоды снижается артериальное давление, помогает контрастный душ, добавила Гаврилова. При повышенном давлении она посоветовала употреблять успокоительные препараты — валерьяну, пустырник, боярышник, — а также сделать горячий чай с мятой или ромашкой. Помимо этого, кардиолог порекомендовала добавлять меньше соли в пищу и глубоко дышать. «Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться», — заключила она.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова предупредила о настоящих последствиях прогулок без головного убора в отрицательные температуры. По ее словам, гуляя без шапки в мороз, можно вопреки распространенным мифам заработать не менингит, а алопецию или воспаление тройничного нерва.