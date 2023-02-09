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16:06, 9 февраля 2023Забота о себе

Названы способы меньше страдать из-за смены погоды

Врач Гаврилова: чтобы справиться с метеозависимостью, нужно пить воду и глубоко дышать

Фото: Ethan Sykes / Unsplash

Справиться с метеозависимостью можно, если немного скорректировать свое поведение в дни перемены погоды, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Способы престать страдать от скачков давления она назвала в беседе с «Ридусом».

К основным симптомам метеозависимости у здоровых людей она отнесла головные боли, слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, апатию. Чтобы легче переносить такие периоды, продолжила врач, нужно не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды.

Если при смене погоды снижается артериальное давление, помогает контрастный душ, добавила Гаврилова. При повышенном давлении она посоветовала употреблять успокоительные препараты — валерьяну, пустырник, боярышник, — а также сделать горячий чай с мятой или ромашкой. Помимо этого, кардиолог порекомендовала добавлять меньше соли в пищу и глубоко дышать. «Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться», — заключила она.

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Александра Лисица
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