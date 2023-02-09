Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 9 февраля 2023Россия

Названа цена раба в России

Волонтер организации «Альтернатива»: в России люди стоят меньше 300-500 тысяч рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России детей продают в рабство за 300-500 тысяч рублей, а взрослые рабы могут быть еще дешевле. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители организаций, занимающихся проблемой рабства в стране. Отмечается, что дети нужны работорговцам для вовлечения в криминальный бизнес и сексуальной эксплуатации, а взрослые в основном используются как бесплатная рабочая сила.

Президент межрегиональной общественной организации «Альтернатива» Вера Грачева отметила, что в 2021 году Международная организация труда сообщила о росте количества жертв торговли людьми и принудительного труда по миру на 25 процентов за последние четыре года. Число жертв увеличилось с 40 до 50 миллионов человек.

«Число детей-жертв торговли людьми неуклонно растет, и они составляют около 30 процентов от числа всех выявленных жертв», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Дети стоят 300 тысяч, взрослые дешевле» Сексуальное насилие, угрозы и шантаж: как в России люди попадают в рабство?
«Дети стоят 300 тысяч, взрослые дешевле»Сексуальное насилие, угрозы и шантаж: как в России люди попадают в рабство?
Сегодня
«Она срочно уезжала из Москвы. Мы все сделали за час» Девственность в России стала товаром. Кто и сколько за нее платит?
«Она срочно уезжала из Москвы. Мы все сделали за час»Девственность в России стала товаром. Кто и сколько за нее платит?
25 апреля 2022

Ловить работорговцев исключительно сложно, отметила Грачева, что подтверждает сопоставление количества выявленных в мире случаев и обвинительных приговоров. По данным на 2021 год, было обнаружено более 90 тысяч жертв, заведено более 10 тысяч уголовных дел и вынесено чуть больше 5 тысяч приговоров. Главная проблема заключается в том, что работорговцы превосходят правоохранителей по уровню технического оснащения и подготовки.

«150 миллиардов долларов в год — чистая прибыль преступников [во всем мире]. Это то, что должны были получить жертвы за их труд», — отметила представительница «Альтернативы».

Торговля людьми, по словам Грачевой, опередила другие криминальные рынки, такие как торговля наркотиками и оружием, и вышла на первое место в мире.

«Дети стоят 300-500 тысяч рублей, взрослые люди дешевле», — рассказала сотрудница «Альтернативы» Арина (собеседница попросила не указывать ее фамилию). Она отметила, что сталкивалась со случаями, когда матери пытались продавать своих детей, например, чтобы те оказались в более благополучной семье, однако это невозможно — по мнению собеседницы «Ленты.ру», так дети попадают в руки тех, кто намерен использовать их «или для попрошайничества, или чего-то около продажи органов».

300-500тысяч рублей

стоит ребенок-раб в России

«Не нужно испытывать иллюзий, что можно как-то передать ребенка без посредничества государства таким образом, чтобы он попал в нормальную семью», — добавила Арина.

В декабре 2022 года Россия представила в ООН доклад о соблюдении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По данным из этого документа, в 2022 году по статье о торговле людьми было зарегистрировано всего 24 преступления, по использованию рабского труда — 8, показатели снизились на 36,8 и 30,3 процента соответственно по сравнению с 2021 годом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шумаков
Обсудить
Последние новости
Посольство России пригрозило последствиями из-за поставок истребителей Украине
В России прокомментировали высказывания главы Минобороны Германии о Путине
Названа цена раба в России
В Германии забеспокоились о срыве поставок танков Украине из ЕС
Премьер Италии встретится с Зеленским на саммите Евросоюза
Причиной провального запуска Virgin Orbit ракеты стала недорогая деталь
Британцев возмутило видео объятий Зеленского с журналисткой
Майкл Джордан отреагировал на рекорд Леброна Джеймса в НБА
Власти ФРГ призвали расследовать причастность США к ЧП на «Северных потоках»
Стало известно о планах G7 ввести санкции против компаний Китая и Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.