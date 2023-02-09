Названа цена раба в России

Волонтер организации «Альтернатива»: в России люди стоят меньше 300-500 тысяч рублей

В России детей продают в рабство за 300-500 тысяч рублей, а взрослые рабы могут быть еще дешевле. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители организаций, занимающихся проблемой рабства в стране. Отмечается, что дети нужны работорговцам для вовлечения в криминальный бизнес и сексуальной эксплуатации, а взрослые в основном используются как бесплатная рабочая сила.

Президент межрегиональной общественной организации «Альтернатива» Вера Грачева отметила, что в 2021 году Международная организация труда сообщила о росте количества жертв торговли людьми и принудительного труда по миру на 25 процентов за последние четыре года. Число жертв увеличилось с 40 до 50 миллионов человек.

«Число детей-жертв торговли людьми неуклонно растет, и они составляют около 30 процентов от числа всех выявленных жертв», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Ловить работорговцев исключительно сложно, отметила Грачева, что подтверждает сопоставление количества выявленных в мире случаев и обвинительных приговоров. По данным на 2021 год, было обнаружено более 90 тысяч жертв, заведено более 10 тысяч уголовных дел и вынесено чуть больше 5 тысяч приговоров. Главная проблема заключается в том, что работорговцы превосходят правоохранителей по уровню технического оснащения и подготовки.

«150 миллиардов долларов в год — чистая прибыль преступников [во всем мире]. Это то, что должны были получить жертвы за их труд», — отметила представительница «Альтернативы».

Торговля людьми, по словам Грачевой, опередила другие криминальные рынки, такие как торговля наркотиками и оружием, и вышла на первое место в мире.

«Дети стоят 300-500 тысяч рублей, взрослые люди дешевле», — рассказала сотрудница «Альтернативы» Арина (собеседница попросила не указывать ее фамилию). Она отметила, что сталкивалась со случаями, когда матери пытались продавать своих детей, например, чтобы те оказались в более благополучной семье, однако это невозможно — по мнению собеседницы «Ленты.ру», так дети попадают в руки тех, кто намерен использовать их «или для попрошайничества, или чего-то около продажи органов».

300-500 тысяч рублей стоит ребенок-раб в России

«Не нужно испытывать иллюзий, что можно как-то передать ребенка без посредничества государства таким образом, чтобы он попал в нормальную семью», — добавила Арина.

В декабре 2022 года Россия представила в ООН доклад о соблюдении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По данным из этого документа, в 2022 году по статье о торговле людьми было зарегистрировано всего 24 преступления, по использованию рабского труда — 8, показатели снизились на 36,8 и 30,3 процента соответственно по сравнению с 2021 годом.