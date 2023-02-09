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09:36, 9 февраля 2023Силовые структуры

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего офицера СБУ Прозорова

Спецслужбы России предотвратили покушение на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в ноябре 2022 года члены диверсионно-разведывательной группы получили задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины о совершении теракта в отношении Прозорова.

Экс-сотрудник разоблачал деятельность СБУ. Так в 2019 году Прозоров провел пресс-конференцию в Москве, где рассказывал о работе в ведомстве.

Один из ранее задержанных диверсантов рассказал о схроне, в котором находилось самодельное взрывное устройство, три боеприпаса и три гранаты. Все это заранее было подготовлено для совершения покушения. Сейчас российские спецслужбы изъяли предметы из тайника.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали диверсантов, убивавших представителей власти Бердянска.

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Екатерина Власова
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