Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего офицера СБУ Прозорова

Спецслужбы России предотвратили покушение на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в ноябре 2022 года члены диверсионно-разведывательной группы получили задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины о совершении теракта в отношении Прозорова.

Экс-сотрудник разоблачал деятельность СБУ. Так в 2019 году Прозоров провел пресс-конференцию в Москве, где рассказывал о работе в ведомстве.

Один из ранее задержанных диверсантов рассказал о схроне, в котором находилось самодельное взрывное устройство, три боеприпаса и три гранаты. Все это заранее было подготовлено для совершения покушения. Сейчас российские спецслужбы изъяли предметы из тайника.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали диверсантов, убивавших представителей власти Бердянска.