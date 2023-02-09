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13:05, 9 февраля 2023Путешествия

Лучший мегаполис для жизни снял все ограничения на въезд для россиян

Сингапур отменил все антиковидные ограничения на въезд для россиян с 13 февраля

Фото: Caroline Chia / Reuters

В Сингапуре сняли все ограничения по COVID-19 на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 13 февраля. Об отмене антиковидных мер в мегаполисе сообщает местное издание The Straits Times.

Согласно нововведениям, въезжающие в азиатскую страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР-тестов или приобретать медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19. Кроме того, власти республики отменили масочный режим в общественном транспорте и меры карантинного контроля на границе. При этом отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране антиковидные ограничения могут быть введены вновь.

Ранее ООН признала Сингапур лучшим мегаполисом для жизни. На втором месте оказался Торонто (Канада), а на третьей строчке расположилась российская столица — Москва.

В январе посольство КНР в России уточнило правила въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно обновленным протоколам, прибывающие с 17 января в Китай путешественники теперь обязаны предоставить помимо ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета, также заполненную декларацию о состоянии здоровья.

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Валентина Процкова
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