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12:35, 10 февраля 2023Экономика

Скандальный индийский миллиардер придумал способ спасти свою репутацию

FT: AdaniGroup, обвиненная в мошенничестве, обратилась к юристам из США для защиты бизнеса

Фото: Amir Cohen / Reuters

Скандальный индийский миллиардер Гуатам Адани, чья Adani Group ранее была обвинена в мошенничестве с ценными бумагами, придумал способ спасти свою репутацию. Он обратился в одну из самых дорогих и известных юридических фирм Нью-Йорка для защиты интересов своего бизнеса, узнала Financial Times.

Речь идет о Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK), которая в США является одной из наиболее востребованных среди компаний, желающих защитить свою репутацию от назойливых инвесторов. Обращение к юристам WLRK свидетельствует о серьезном международном давлении, которое оказывается на холдинг, отмечает издание.

Компания займется координацией юридической и регуляторной деятельности Adani Group, а также будет оказывать консультационные услуги по вопросам связей с общественностью. При этом адвокаты собираются привлечь еще несколько консалтинговых агентств, в том числе в сфере антикризисной коммуникации.

WLRK, основанная в 1965 году, заработала репутацию фирмы, занимающейся сложными делами в сфере корпоративного управления, отметило FT.

Скандал с Adani Group разразился после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик, финансовых махинаций и «наглого манипулирования акциями» в деятельности компаний Адани. После этого стоимость компаний, входящих в группу, упала более чем на 100 миллиардов долларов, а сам Адани потерял статус самого богатого человека в Азии.

Данил Дмитриев
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