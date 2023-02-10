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13:49, 10 февраля 2023Экономика

Невозможность ЕС найти часть замороженных активов России объяснили

Экономист Григорьев: ЕС не может найти часть активов России, так как они в третьих странах

Фото: Danish Ismail / Reuters

Местоположение части замороженных российских активов действительно неизвестно Европейскому союзу (ЕС), так как они находятся в третьих странах. Как это возможно, в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Ранее Bloomberg со ссылкой на юристов Европейского союза (ЕС) сообщил, что блок не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов Центробанка России, а именно 86 процентов. Издание отмечает, что из 258 миллиардов долларов на текущий момент установлено местонахождение не более 36,4 миллиарда долларов.

Когда вводилась заморозка активов, речь шла о двух вещах. Первое. Когда известно, где они находятся, скажем, в банке Х, то данный банк получал предписание от регулятора о том, что он до его распоряжения не может производить никакие операции по платежным поручениям владельца, то есть Банка России

Владимир Григорьевэкономист

С активами, местонахождение которых неизвестно, блокировка происходит другим образом, отметил он. Если принадлежащая российскому Центробанку валюта находится в неких арабских, турецких, индийских или китайских банках, то при запросе владельца о переводе она автоматически должна проходить через американские или европейские банки. В зависимости от того, доллары это или евро.

Таким образом, находящиеся в странах, которые не присоединились к санкциям, активы действительно заблокированы. Россия не может ими воспользоваться, потому что попытка перевода приведет к блокировке. Тем не менее, эти активы не находятся в руках тех, кто вводил санкции, поэтому им неизвестно их местонахождение.

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«Не знаю, насколько точна цифра в 86 процентов, но известно, что о части нахождения активов неизвестно, потому что центральные банки эту информацию, географию распределения, публикуют обычно с задержкой — не менее чем полгода относительно фактического местонахождения. Во-вторых, они могут указывать условную страну нахождения, но не указывать конкретные институты», — поделился экономист.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и в частности думает о потенциальном использовании активов ЦБ для восстановления Украины.

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине. В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов.

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Екатерина Смирная
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