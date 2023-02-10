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14:11, 10 февраля 2023Мир

Асад назвал катастрофической ситуацию в Сирии

Президент Асад назвал ситуацию в Сирии после землетрясения катастрофической

Фото: White Helmets / Reuters

Ситуация в Сирии после мощного землетрясения, которое произошло также на территории Турции, катастрофическая. Об этом заявил президент страны Башар Асад в ходе поездки в алеппо, передает РИА Новости.

«Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности», — отметил он.

По его словам, специалисты сделают все возможное для восстановления районов, пострадавших от землетрясения, и помощи людям. Асад пообещал направить в эти зоны все резервы государства.

Сирийский президент также подчеркнул, что Запал политизирует ситуацию на фоне землетрясения. «Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас», — добавил он.

Во время поездки в крупнейший город Сирии Алеппо в пятницу, 10 февраль, Асад посетил местный госпиталь и место разбора завалов.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В связи с этим ООН призвала отменить часть санкций против Сирии, чтобы направить туда гуманитарную помощь.

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Варвара Кошечкина
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