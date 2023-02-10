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13:19, 10 февраля 2023Мир

ООН призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гумпомощи

В ООН призвали снять часть санкций против Сирии для доставки гуманитарной помощи

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Корин Флейшер призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гуманитарной помощи в страну, так как наложенные ограничения мешают ввозу необходимых после землетрясения товаров. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что есть трудности с ввозом в страну лекарств, удобрений и некоторого оборудования. «Так что да, нам нужно снять некоторые санкции», — пояснила она.

Также Флейшер заявила, что у продовольственной программы заканчиваются запасы на северо-западе Сирии, где 90 процентов населения, по ее утверждению, зависят от гуманитарной помощи. В связи с этим она также призвала открыть больше пограничных переходов из Турции, приводит ее слова Reuters.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщал, что представители США и Евросоюза пообещали организации помочь Сирии с гуманитарной помощью в связи с недавним землетрясением, невзирая на санкции в отношении Дамаска.

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Антон Похиляк
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