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13:28, 9 февраля 2023Мир

В ООН заявили о готовности США и Евросоюза помочь Сирии без оглядки на санкции

Спецпредставитель генсека ООН: США и Евросоюз помогут Сирии с гумпомощью
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Ibrahim Oner / Globallookpress.com

Представители США и Евросоюза пообещали ООН помочь Сирии с гуманитарной помощью в связи с недавним землетрясением, невзирая на санкции в отношении Дамаска. Об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, его цитирует РИА Новости.

«Я говорил об этом с представителями США и ЕС, которые заверили меня, что сделают все возможное, чтобы никакие ограничения не препятствовали прибытию гуманитарной помощи в Сирию», — сказал он, комментируя необходимость отмены санкций для помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения 6 февраля.

Педерсен пообещал, что, если санкционное давление как-то помешает доставке гумпомощи сирийскому народу, он лично сообщит об этом руководству США и Евросоюза. «Мы сделаем все, чтобы никакие ограничения не мешали доставке гуманитарной помощи в Сирию», — подчеркнул чиновник.

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Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Турции погибли 12 391 человек, в Сирии речь идет о 2992 погибших. Более 298 тысяч сирийцев были вынуждены покинуть дома.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.

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Глеб Бажуткин
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