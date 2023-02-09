Число погибших в землетрясении в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек

CNN: число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек

12 391 человека погибли в результате землетрясения в Турции, в Сирии речь идет о 2992 смертей. Таким образом, более 15 тысяч человек стали жертвами стихии, пишет CNN. При этом точные данные по погибшим в Сирии не известны, поскольку часть страны контролируется вооруженной оппозицией.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от землетрясения в обеих странах могут пострадать до 23 миллионов человек. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются при поддержке ряда стран и организаций.

Два землетрясения магнитудами 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара планирует устранить последствия землетрясения в течение года. Сначала власти выделят десять тысяч лир каждой пострадавшей семье (порядка 530 долларов).