Президент Украины Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с королем Бельгии Филиппом I. Об этом сообщает «Интрфакс-Украина».

Сообщается, что Зеленский поблагодарил короля, а также народ Бельгии за всестороннюю поддержку Украины с первых дней российской спецоперации в стране.

Кроме того, президент выразил благодарность за помощь украинцам, которые были вынуждены временно покинуть страну и переселиться в Бельгию из-за военных действий.

8 февраля Зеленский встретился с с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. На встречу с монархом украинский лидер пришел в джемпере цвета хаки и военных брюках.