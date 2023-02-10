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12:22, 10 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с королем Бельгии

Президент Украины Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I

Фото: Eric Lalmand / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с королем Бельгии Филиппом I. Об этом сообщает «Интрфакс-Украина».

Сообщается, что Зеленский поблагодарил короля, а также народ Бельгии за всестороннюю поддержку Украины с первых дней российской спецоперации в стране.

Кроме того, президент выразил благодарность за помощь украинцам, которые были вынуждены временно покинуть страну и переселиться в Бельгию из-за военных действий.

8 февраля Зеленский встретился с с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. На встречу с монархом украинский лидер пришел в джемпере цвета хаки и военных брюках.

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Алевтина Запольская
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