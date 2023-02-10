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19:39, 10 февраля 2023Силовые структуры

Беременная россиянка с мужем похитили деньги у пенсионеров

На Урале задержали 18-летнюю беременную женщину и ее мужа, похищавших деньги у пенсионеров

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Среднем Урале задержали супружескую пару, похищавшую деньги у пенсионеров. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, 18-летние муж с женой обманывали пожилых людей: они звонили и рассказывали им о попавшем в ДТП родственнике. Отмечается, что при этом молодая женщина была на седьмом месяце беременности.

Известно о двух потерпевших. Они проживали на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском. Одной из жертв было 95 лет. Во время задержания у аферистов нашли все похищенные средства, возместив, таким образом, людям причиненный им ущерб.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Теперь паре грозит до десяти лет колонии. Молодого человека отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк.

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Екатерина Власова
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