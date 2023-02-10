Россиянин и его сообщница пойдут под суд за убийство пенсионерки ради квартиры

В Якутии члены ОПГ пойдут под суд за убийство пенсионерки ради недвижимости

В Якутии 54-летний россиянин и его 37-летняя сообщница предстанут перед судом за убийство пенсионерки ради ее квартиры. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2003 году обвиняемый создал преступную группу для совершения мошенничеств с недвижимостью. В один из дней члены ОПГ нашли подходящую квартиру в Якутске, где проживала одинокая пожилая женщина. Они арендовали у нее комнату, чтобы выведать больше информации о женщине, и начали склонять ее к употреблению спиртных напитков, пытаясь убедить подписать договор купли-продажи. Но женщина упорно отказывалась.

Тогда в декабре 2003 года обвиняемые, пообещав своей жертве заселение в санаторий, вывезли ее в заброшенный гаражный бокс, там задушили и бросили тело в смотровой яме. После они подготовили договор купли-продажи квартиры и продали ее сообщнице обвиняемого.

В течение нескольких лет следователями СКР проводилась работа по восстановлению картины совершенного преступления, в марте 2022 года следователи-криминалисты обнаружили основания для возобновления расследования по статье 105 («Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений») УК РФ.

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