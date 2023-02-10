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19:57, 10 февраля 2023Силовые структуры

Экс-бойфренда Бузовой задержали по делу о крупном мошенничестве

В Петербурге задержали экс-бойфренда Бузовой по делу о крупном мошенничестве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали экс-бойфренда Ольги Бузовой 32-летнего Радия Шигабетдинова по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина был задержан сотрудниками ОМОН в элитном жилом комплексе «Остров». Известно, что Шигабетдинов занимался комплектующими для квадрокоптеров и другой техники. По версии следствия, фигурант дела обогащался за счет обманутых инвесторов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что под Москвой полиция задержала банду дорожных мошенников, возглавляемую пенсионеркой.

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Илона Палей
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