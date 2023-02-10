Швейцария заинтересовалась в совместных учениях с НАТО

Федеральный совет Швейцарии: Женева начала переговоры о совместных учениях с НАТО

Женева начала переговоры об участии швейцарской армии в совместных учениях с НАТО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.