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13:55, 10 февраля 2023Мир

Швейцария заинтересовалась в совместных учениях с НАТО

Федеральный совет Швейцарии: Женева начала переговоры о совместных учениях с НАТО

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Женева начала переговоры об участии швейцарской армии в совместных учениях с НАТО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

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Глеб Бажуткин
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