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18:34, 10 февраля 2023Экономика

Нефтяным ценам предсказали рост до 100 долларов за баррель

Goldman Sachs: цена нефти марки Brent достигнет $100 за баррель лишь к декабрю 2023 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал рост цены нефти марки Brent до 100 долларов за баррель лишь к декабрю 2023 года, хотя ранее ожидалось, что она достигнет этого уровня летом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

При этом аналитики понизили предполагаемую среднюю цену на нефть в 2023 году до 92 долларов за баррель против 98 долларов, которая называлась ранее. Средняя цена на 2024 год также была снижена со 105 долларов за баррель до 100 долларов.

В 2023 году Goldman Sachs ожидает небольшого роста предложения нефти на мировом рынке со стороны США и России. В то же время спрос увеличится со стороны Китая, экономика которого активно восстанавливается после отмены локдаунов, что может привести к дефициту к июню. В связи с этим страны-члены ОПЕК, вероятно, увеличат добычу, чтобы сбалансировать рынок.

Brent от TradingView

Аналитики швейцарского банка UBS 3 января предсказывали, что к середине 2023 года стоимость Brent превысит уровень в 110 долларов за баррель. При этом, как указывало Bloomberg, эксперты Citigroup придерживались противоположного мнения и ожидали, что к концу 2023 года цена упадет на 10 долларов по отношению к нынешнему уровню.

10 февраля вице-премьер Александр Новак объявил о решении сократить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки, что также может повлиять на рост нефтяных котировок.

Данил Дмитриев
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