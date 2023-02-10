Экс-сотрудник российского исправительного центра получил взятку от осужденного

В Рязанской области бывший сотрудник ИЦ-1 получил от осужденного взятку в 20 тысяч рублей

В Рязанской области бывший сотрудник исправительного центра (ИЦ-1) УФСИН России по региону подозревается в коррупции. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году фигурант получил от осужденного элементы акустической системы стоимостью 20 тысяч рублей. За это он разрешил заключенному покидать учреждение в период его дежурств.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. «Преступления выявлены ОСБ УФСИН России по Рязанской области», — уточнили в СКР.

Ранее стало известно, что обвиняемого в получении взятки в крупном размере от заключенных начальника исправительной колонии № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю арестовали.