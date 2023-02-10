В США заявили об устойчивости экономики России перед санкциями

Американский историк отметил устойчивость экономики России под давлением санкций

Российской экономике удалось выстоять, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил американский историк экономики Николас Малдер. Его слова приводит The New York Times.

Малдер считает, что российская экономика осталась непоколебимой благодаря выверенным ответным мерам, выгодному положению на рынке и торговле с дружественными странами. Он подчеркнул, что несмотря на обрушение торговли РФ с Западом, ее коммерческие обмены со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки расширились.

Также эксперт отметил, что Центробанк РФ смог весной прошлого года избежать финансового кризиса за счет контроля над движением капитала и повышения процентной ставки.

«Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций», — резюмировал Малдер.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел предыдущие прогноз будущего развития экономики России в сторону улучшения — организации указывает, что в текущем году ожидает умеренный рост ВВП страны.