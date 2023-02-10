Ивлеева назвала допущенные ею в «Что было дальше?» ошибки

Ивлеева сочла попытку резко шутить одной из своих ошибок в шоу «Что было дальше?»

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева посмотрела первый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) со своим участием, вышедший в 2020 году, и назвала допущенные ею ошибки. Видео доступно на YouTube-канале блогерши.

Одной из ошибок Ивлеева сочла тот факт, что не была расслаблена во время съемок. «Я смотрела некоторые выпуски с Настюхой Волочковой, еще с какими-то ребятами, они как-то супер существуют, вот они как раз-таки расслаблены и ведут себя как хотят. А я начинаю думать о том, что сказать», — отметила блогерша и добавила, что по ней было видно, как она нервничает.

По словам Ивлеевой, поначалу она пробовала наладить контакт с участниками шоу и по-доброму реагировать на их остроты, однако вскоре поняла, что им это неинтересно. Блогерша также указала, что в какой-то момент начала пытаться спасти ситуацию и тоже резко шутить, однако таким образом лишь «глубже закапывала себя в яму».

Помимо того, она отметила тот факт, что хотела всерьез рассказать произошедшую с ней историю, в то время как собеседники не проявляли к этому должного внимания и лишь шутили над отдельными фразами.«Короче, реально, у меня только одна цель [была] — рассказать свою историю, как будто бы она кому-то интересна, и это настолько душно и скучно, что, честно говоря, я уже просто сама сижу зеваю», — призналась Ивлеева.

Блогерша заявила, что понимает, почему выпуск с ее участием получил критику, и назвала его ужасным. Вместе с тем она обратила внимание на то, что большинство шуток ее собеседников касались темы секса. Некоторые из этих высказываний, по мнению Ивлеевой, были несмешными и неуместными.

Первый выпуск шоу «Что было дальше?» с Ивлеевой в качестве гостьи вышел на YouTube в июне 2020 года. Впоследствии она также появилась в проекте в роли ведущей. Оценивая участие в шоу, Ивлеева призналась, что у нее было желание расплакаться и убежать со съемок. Помимо того, ведущая заявила, что зрители в зале «ЧБД» громко смеются над шутками комиков, даже если они несмешные, но молчат, когда таким же образом пытается шутить гость.