В Токио объявили тревогу из-за опасности снегопада

В Токио объявили тревогу из-за опасности сильного снегопада в 23 центральных районах

Главное метеорологическое управление Японии объявило тревогу в Токио из-за опасности сильного снегопада. В последний раз такое предупреждение объявлялось более года назад, сообщает Kyodo News.

Уточняется, что сильные осадки прогнозируются в 23 центральных районах японской столицы, где прогнозируется выпадение пяти сантиметров снега. Ожидается, что снегопад усилится во второй половине пятницы, 10 февраля. Синоптики также предупреждают, что снег может смениться дождем и создать опасные условия на дорогах в вечерний час пик.

Кроме того, аналогичное предупреждение действует в префектурах Сайтама и Нагано.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ханэда в Токио отменили около 180 внутренних авиарейсов из-за прогнозируемых синоптиками снегопадов.