Шансы найти выживших на пятый день после землетрясения в Турции оценили

Эксперт Макеев: шансы найти живых под завалами на пятый день после землетрясения низкие

Шансы найти выживших на пятый день после землетрясения в Турции с учетом того, что температура там составляет порядка двух градусов, минимальны. В подобных условиях человек быстро получает обморожение, функционирование организма прекращается. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев.

«На пятый день при такой температуре шансы найти выживших минимальны. Температура в регионе сейчас близка к нулю, когда человек долгое время находится в неподвижном состоянии при подобных условиях, он быстро получает переохлаждение, обморожение. Температура тела падает, конечности отмирают, останавливается процесс функционирования организма», — сказал Макеев.

По словам эксперта, шансы были бы при температуре около 20 градусов. Он рассказал о случаях, когда выживших находили спустя две с половиной-три недели после катастрофы. Но только при условии доступа к кислороду, отсутствия повреждений и передавливания конечностей.

Люди, сейчас оказавшиеся под завалами, находятся в ограниченном пространстве и лишены возможности двигаться. Согреваться можно либо с помощью движения, либо с помощью внешнего источника тепла и поддержания внутренней температуры путем питья теплой жидкости. Но под завалами ни один из этих вариантов нельзя реализовать Михаил Макеев инструктор по выживанию

Макеев считает, что шансы на выживание могли бы быть только у тех, у кого под рукой оказался тревожный чемоданчик с химическими грелками, которыми можно обложиться.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.