Шансы найти выживших на пятый день после землетрясения в Турции оценили
Шансы найти выживших на пятый день после землетрясения в Турции с учетом того, что температура там составляет порядка двух градусов, минимальны. В подобных условиях человек быстро получает обморожение, функционирование организма прекращается. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев.
«На пятый день при такой температуре шансы найти выживших минимальны. Температура в регионе сейчас близка к нулю, когда человек долгое время находится в неподвижном состоянии при подобных условиях, он быстро получает переохлаждение, обморожение. Температура тела падает, конечности отмирают, останавливается процесс функционирования организма», — сказал Макеев.
По словам эксперта, шансы были бы при температуре около 20 градусов. Он рассказал о случаях, когда выживших находили спустя две с половиной-три недели после катастрофы. Но только при условии доступа к кислороду, отсутствия повреждений и передавливания конечностей.
Люди, сейчас оказавшиеся под завалами, находятся в ограниченном пространстве и лишены возможности двигаться. Согреваться можно либо с помощью движения, либо с помощью внешнего источника тепла и поддержания внутренней температуры путем питья теплой жидкости. Но под завалами ни один из этих вариантов нельзя реализовать
Макеев считает, что шансы на выживание могли бы быть только у тех, у кого под рукой оказался тревожный чемоданчик с химическими грелками, которыми можно обложиться.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.