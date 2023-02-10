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14:35, 10 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего массовое убийство жителя Мордовии

ФСБ: житель Мордовии планировал устроить массовое убийство, он отправлен в психбольницу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего жителя Мордовии, намеревавшегося устроить массовое убийство: он помещен в психбольницу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

О планах мужчины стало известно из его поста, опубликованного в соцсети. Он оказался сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». У него имелось разрешение на хранение и ношение оружия. При обыске правоохранители нашли в его доме гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет. А также личные дневники, в которых он описывал убийства в местах с большим количеством людей и последующего суицида.

Силовикам он рассказал, что испытывает частые приступы агрессии, чувствует ненависть к себе и окружающим людям. Его госпитализировали в стационар Мордовской республиканской клинической психбольницы для лечения.

По инициативе ФСБ мужчину лишили лицензии на оружие.

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Любовь Ширижик
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