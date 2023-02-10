Российские власти допустили снижение добычи нефти из-за потолка цен

Вице-премьер Новак: риск сокращения добычи нефти в России из-за потолка цен есть

Риск сокращения добычи нефти в России из-за введенного странами ЕС и G7 потолка цен на российское сырье по-прежнему есть, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что власти в ближайшее время планирует оценить эти риски. В конце прошлого года Новак допускал, что Россия из-за санкций снизит добычу нефти в начале 2023 года на 5-7 процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.

В феврале вице-премьер говорил, что добыча в январе оставалась на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в начале февраля идет на таком же уровне.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС ввели лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). С 6 февраля к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.

Позже Евросоюз предусмотрел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения.