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22:10, 10 февраля 2023Экономика

Ценам на нефть предсказали рост до 140 долларов за баррель

Глава Andurand Capital Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель в 2023 году

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель. Его слова приводит Financial Times.

Эксперт отметил, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в текущем году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает. «Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее», — отметил он.

Андюран добавил, что в 2023 году благодаря восстановлению экономики КНР мировой спрос на нефть может вырасти на 4 миллиона баррелей в сутки. По его словам, даже отсутствие проблем с поставками на мировой рынок нефти из России не задержит роста цен.

Аналитики швейцарского банка UBS 3 января предсказывали, что к середине 2023 года стоимость Brent превысит уровень в 110 долларов за баррель. При этом, как указывало Bloomberg, эксперты Citigroup придерживались противоположного мнения и ожидали, что к концу 2023 года цена упадет на 10 долларов по отношению к нынешнему уровню.

10 февраля вице-премьер Александр Новак объявил о решении сократить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки, что также может повлиять на рост нефтяных котировок.

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Марина Совина
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