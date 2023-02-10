Россиянина осудили за осквернение мемориала воинской славы в Феодосии

В Крыму мужчину приговорили к исправительным работам за осквернение воинского мемориала

В Крыму суд приговорил к 200 часам исправительных работ 29-летнего местного жителя за осквернение мемориального комплекса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Верховный суд Республики Крым.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Феодосии фигурант залез на мемориал с Вечным огнем — «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918–1920 гг., 1941–1944 гг.». Он сжигал возложенные цветы и выпивал.

Ранее стало известно, в Анапе полиция установила личности подростков, осквернивших Вечный огонь в Парке 70-летия Победы.