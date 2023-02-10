Денис Пушилин встретился с журналистами в Москве

Денис Пушилин ответил на вопросы о восстановлении инфраструктуры и планах ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин принял участие во встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями.

Глава ДНР ответил на вопросы о восстановлении инфраструктуры республики, планах по встраиванию ДНР в хозяйственный комплекс России и поставках вооружения Украине. В частности, Пушилин рассказал, что эти поставки свидетельствуют о том, что Европа окончательно потеряла возможности принимать собственные решения без США.

«Германия потеряла свой суверенитет. И сейчас это очень явно. Это касается не только вооружения, это касается и развития экономики в самой Германии. Мы видим абсолютно целенаправленную сдачу позиций: дорогие энергоносители, естественно, отражаются на экономической составляющей. С этим абсолютно не считаются», — ответил Денис Пушилин на вопрос о поставках вооружения.

Что касается восстановления инфраструктуры республики, глава ДНР рассказал, что на ее территории есть дома, которые построены еще пленными немцами, и требуют ремонта не из-за разрушений, а в первую очередь от старости.

«Большинство домов, многоэтажек, были построены еще в советский период времени, и они так или иначе требуют ремонта. С учетом того, что на Украине не особо-то уделялось внимание этому, особенно в Донбассе, у нас многие дома даже если не от обстрелов, то пострадали просто от времени. Они требуют уже очень серьезных вмешательств. К примеру, в Макеевке в 2012 году дом просто рухнул, отвалилась стена. Без всяких боевых действий, просто от старости», — отметил Пушилин. Он также добавил, что в республике однозначно будут отстраивать новые дома, и делать это будут по примеру новых кварталов Мариуполя.

Дениса Пушилина также спросили об интеграции ДНР в хозяйственный комплекс страны. Он ответил, что этот вопрос активно прорабатывается, в частности, в рамках программы социально-экономического развития, которая рассчитана на три года.

«Сельское хозяйство планируем поднять на серьезный уровень, именно поэтому министра сельского хозяйства республики повысили до вице-премьера, чтобы обозначить основные направления, которые нам сейчас интересны», — добавил Пушилин.

Денис Пушилин также поблагодарил регионы, которые помогают населенным пунктам ДНР. «Огромная благодарность всем регионам России, я не устану это повторять, за внимание, неподдельное участие во всех процессах. Регионы-шефы закреплены за каждым населенным пунктом. У многих такое отношение — как к своему региону. Это здорово, это чувствуется», — подчеркнул глава ДНР.

