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11:13, 10 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ разгромила орудовавшую в ДНР и ЛНР банду Паши Осетина

В Запорожье ФСБ задержала главаря ОПГ Пашу Осетина и его сообщников за рэкет и бандитизм
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российские спецслужбы разгромили действовавшую в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР) банду Паши Осетина. На территории Запорожской области задержаны несколько участников ОПГ за рэкет, разбойные нападения и похищения людей. Об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб.

По его словам, следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Фигуранты дела из числа участников этнической организованной преступной группировки (ОПГ) арестованы по решению суда.

Бандиты занимались рейдерскими захватами, разбойными нападениями, вымогательствами, похищениями представителей малого и среднего бизнеса и владельцев фермерских хозяйств. Среди задержанных — главарь ОПГ Павел Харебов по кличке Паша Осетин, четверо активных участников Алексей Шейчук (Леша боксер), Алексей Лопата, Сурен Агаджанян и Юрий Мрадян.

У них при обыске изъято РПГ, четыре автомата, два пистолета Макарова и ТТ, 28 гранат РГД и Ф-1, тротиловая шашка, две дымовых шашки и боеприпасы. Также был найден тайник, принадлежащий бандитам, в котором находились три автомата и 240 патронов.

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Любовь Ширижик
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