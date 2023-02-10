ФСБ разгромила орудовавшую в ДНР и ЛНР банду Паши Осетина

В Запорожье ФСБ задержала главаря ОПГ Пашу Осетина и его сообщников за рэкет и бандитизм

Российские спецслужбы разгромили действовавшую в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР) банду Паши Осетина. На территории Запорожской области задержаны несколько участников ОПГ за рэкет, разбойные нападения и похищения людей. Об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб.

По его словам, следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Фигуранты дела из числа участников этнической организованной преступной группировки (ОПГ) арестованы по решению суда.

Бандиты занимались рейдерскими захватами, разбойными нападениями, вымогательствами, похищениями представителей малого и среднего бизнеса и владельцев фермерских хозяйств. Среди задержанных — главарь ОПГ Павел Харебов по кличке Паша Осетин, четверо активных участников Алексей Шейчук (Леша боксер), Алексей Лопата, Сурен Агаджанян и Юрий Мрадян.

У них при обыске изъято РПГ, четыре автомата, два пистолета Макарова и ТТ, 28 гранат РГД и Ф-1, тротиловая шашка, две дымовых шашки и боеприпасы. Также был найден тайник, принадлежащий бандитам, в котором находились три автомата и 240 патронов.