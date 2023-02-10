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05:29, 10 февраля 2023Мир

США упростили процесс получения военной помощи для Грузии

Пентагон утвердил график предоставления помощи Грузии в размере $33 млн
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти США упростили для Грузии процесс получения военной помощи. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

По его словам, Пентагон утвердил график предоставления помощи Грузии в размере 33 миллиона долларов. «Сегодня я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства», — сказал Ллойд.

Глава Пентагона также отметил, что Грузия углубила свои связи с Западом и поддержала свой путь к евроатлантической интеграции. Он также подчеркнул, что за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси рассчитывает на большую политическую поддержку от Вашингтона на фоне событий на Украине. При этом, по ее словам, Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США.

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Марина Совина
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