Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду

В детсаду Москвы заявили об отсутствии жалоб на самочувствие у умершего 3-летнего ребенка

Никаких жалоб на самочувствие у трехлетнего ребенка, который погиб в одном из детских садов Москвы, не было. Подробности о случившемся «Ленте.ру» рассказала директор совмещенной с учреждением дошкольного образования школы №2123.

«9 февраля в нашем детском саду произошла трагедия. После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место», — говорится в комментарии.

По ее словам, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий спасти воспитанника детсада не удалось. Она уточнила также, что течение всего тихого часа в группе находилась воспитательница и никуда не отлучалась.

Информация о том, что в московском детсаду ребенок захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии, ранее 10 февраля появилась в СМИ. РЕН ТВ сообщал, что помимо погибшего в семье воспитываются еще трое детей — все они ходили в один и тот же сад.

Администрация школы принесла свои соболезнования родным и близким воспитанника. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего начато служебное расследование.