Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 10 февраля 2023Россия

Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду

В детсаду Москвы заявили об отсутствии жалоб на самочувствие у умершего 3-летнего ребенка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Никаких жалоб на самочувствие у трехлетнего ребенка, который погиб в одном из детских садов Москвы, не было. Подробности о случившемся «Ленте.ру» рассказала директор совмещенной с учреждением дошкольного образования школы №2123.

«9 февраля в нашем детском саду произошла трагедия. После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место», — говорится в комментарии.

По ее словам, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий спасти воспитанника детсада не удалось. Она уточнила также, что течение всего тихого часа в группе находилась воспитательница и никуда не отлучалась.

Информация о том, что в московском детсаду ребенок захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии, ранее 10 февраля появилась в СМИ. РЕН ТВ сообщал, что помимо погибшего в семье воспитываются еще трое детей — все они ходили в один и тот же сад.

Администрация школы принесла свои соболезнования родным и близким воспитанника. Семье будет предложена всесторонняя помощь, в том числе психологическая с привлечением профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего начато служебное расследование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни
Зеленский рассказал Дуде о дипломатическом турне по Европе
Рой Джонс раскритиковал решение сборной США пропустить чемпионат мира по боксу
Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду
Стилист назвал главные тренды в одежде на весну и лето
Умер первый премьер-министр Казахстана
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
На шоссе в Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.