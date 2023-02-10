Кремль допустил появление новых категорий приглашенных на послании Путина

Дмитрий Песков допустил появление приглашенных участников спецоперации на послании Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил появление на послании президента России Владимира Путина новых категорий приглашенных, включая участников спецоперации. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

Глава государства огласит послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля в Гостином дворе.

Последний раз Путин обращался с посланием в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Его пресс-секретарь объяснил это напряженным графиком. Президент также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.