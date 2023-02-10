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13:20, 10 февраля 2023Россия

Кремль допустил появление новых категорий приглашенных на послании Путина

Дмитрий Песков допустил появление приглашенных участников спецоперации на послании Путина

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил появление на послании президента России Владимира Путина новых категорий приглашенных, включая участников спецоперации. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

Глава государства огласит послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля в Гостином дворе.

Последний раз Путин обращался с посланием в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Его пресс-секретарь объяснил это напряженным графиком. Президент также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

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Евгения Куликова
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