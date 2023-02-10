«МегаФон» построил для ММК частную сеть LTE

«МегаФон» реализовал на ММК сеть Private LTE на базе российских технологий

«МегаФон» развернул на территории одного из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России ММК сеть Private LTE на базе пакетного ядра отечественного вендора. Современные технологии позволят оптимизировать работу предприятия и повысить эффективность производства.

Как отмечается в сообщении оператора, установлено 27 базовых станций с поддержкой 4G, они обеспечили покрытие основной промышленной площадки комбината. Оборудование работает в частотном диапазоне 900 и 2600 мегагерц, что гарантирует стабильную, высокоскоростную и безопасную среду передачи информации не только для стандартных приложений, но и для видеоаналитики, а также систем машинного зрения и VR/AR.

«Этот инфраструктурный проект — один из первых в России, где мы использовали оборудование отечественного вендора. Данное решение является более гибким, что позволит, при необходимости, оперативно вносить изменения и дополнения в систему, учитывая пожелания клиента», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Проектная емкость корпоративной сети составляет до десяти тысяч устройств, доступ к ней осуществляется без VPN при использовании сим-карты ММК. Также в ней запущен протокол NB-IoT, который позволяет оперативно получать информацию с промышленных объектов. Как отмечается, датчики NB-IoT могут работать при температурах от +60 до -60 градусов по Цельсию, контролируя сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибрации и шума и заканчивая данными о расположении персонала и оборудования как внутри помещений, так и за их пределами.

В управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината рассказали, что развертывание корпоративной сети поможет ММК в цифровизации производственных процессов и снизит затраты на внедрение инновационных решений. На базе Private LTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха №4 с IT-устройств: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрих-коды на маркировочных ярлыках металлопродукции. Также в рамках проекта частная сеть заменила связь через Wi-Fi, это дало существенное сокращение издержек.